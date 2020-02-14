2020-02-14T19:20:15+03:00
Политика

«Good luck»: Захарова рассказала о встрече Помпео и Лаврова

Представитель МИД заявила, что от приветствия госсекретаря США все «так и ахнули» [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Good luck»: Захарова рассказала о встрече Помпео и Лаврова«Good luck»: Захарова рассказала о встрече Помпео и ЛавроваФото: соцсети
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После краткой встречи на Мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео, покидая переговорную комнату, пожелал удачи министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

«Помпео вышел от Лаврова, произнеся на весь коридор «Good luck». Стоявшие у российской переговорной комнаты участники Мюнхенской конференции так и ахнули», - написал представитель МИД в своем Facebook.

Захарова отметила, что «мало кому сейчас американцы желают что-то хорошее».

Напомним, 10 декабря прошлого года Лавров прибыл в Вашингтон с рабочим визитом. Помпео на встрече с российским коллегой отметил, что отношения США с Россией должны стать лучше, чем в последние годы. Он также сообщил о готовности Штатов продолжать «каналы взаимодействия».

Лавров прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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