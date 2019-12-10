Помпео на встрече с Лавровым сказал, что отношения США с Россией должны стать лучше
Госсекретарь США заявил, что отношения с Россией должны стать лучше. Такую позицию Майкл Помпео выразил на встрече 10 декабря с главой МИД России Сергеем Лавровым, который прибыл в Америку с рабочим визитом. Ожидается, что российский министр встретится также с президентом Трампом.
Одной из тем переговоров Помпео и Лаврова стал контроль над вооружением. Глава МИД не стал подробно рассказывать, о чем удалось договориться, как сообщает ТАСС, эту тему в Вашингтоне удалось «откровенно обсудить». Помпео в ответ заявил о готовности США продолжать «каналы взаимодействия» с Россией открытыми – дипломатическое сотрудничество будет продолжено.
- Отношения России и США должны быть лучше, чем в последние годы, - сказал Помпео.
Он выразил позицию американского президента, который хочет сотрудничать с Россией и Китаем в вопросе разоружения.
В мае 2019 года Майкл Помпео встречался с Сергеем Лавровым в Сочи. Тогда он сообщил, что сторонам удалось достичь договоренностей, но по каким направлениям, госсекретарь США не сказал.
В Вашингтоне началась двусторонняя встреча Лаврова и Помпео.Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео встретились в Вашингтоне во вторник для проведения двусторонних переговоров (c) Ruptly
ИСТОЧНИК KP.RU