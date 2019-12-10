Помпео на встрече с Лавровым сказал, что отношения США с Россией должны стать лучше

СЕГОДНЯ 21:40 2019-12-10T21:45:51+03:00

Министр иностранных дел России прибыл в Вашингтон с рабочим визитом

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Госсекретарь США заявил, что отношения с Россией должны стать лучше. Такую позицию Майкл Помпео выразил на встрече 10 декабря с главой МИД России Сергеем Лавровым, который прибыл в Америку с рабочим визитом. Ожидается, что российский министр встретится также с президентом Трампом.

Одной из тем переговоров Помпео и Лаврова стал контроль над вооружением. Глава МИД не стал подробно рассказывать, о чем удалось договориться, как сообщает ТАСС, эту тему в Вашингтоне удалось «откровенно обсудить». Помпео в ответ заявил о готовности США продолжать «каналы взаимодействия» с Россией открытыми – дипломатическое сотрудничество будет продолжено.

- Отношения России и США должны быть лучше, чем в последние годы, - сказал Помпео.

Он выразил позицию американского президента, который хочет сотрудничать с Россией и Китаем в вопросе разоружения.

В мае 2019 года Майкл Помпео встречался с Сергеем Лавровым в Сочи. Тогда он сообщил, что сторонам удалось достичь договоренностей, но по каким направлениям, госсекретарь США не сказал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748932" frameborder="0"></iframe> В Вашингтоне началась двусторонняя встреча Лаврова и Помпео.Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео встретились в Вашингтоне во вторник для проведения двусторонних переговоров (c) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU