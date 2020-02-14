Стало известно, за что были осуждены помилованные президентом россияне

14 Февр. 2020 2020-02-14T20:12:23+03:00

Стало известно за что были осуждены помилованные Владимиром Путиным россияне Фото: REUTERS

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Стало известно, за что были осуждены помилованные Владимиром Путиным россияне. Всего указы коснулись трех человек: Раисы Плетневой, Марины Чернышевой и Павла Петрашова.

Раиса Плетнева отбывал семилетний срок за убийство мужа. Супруга 61-летняя женщина задушила шарфом. 3 апреля 2016 года Советским районным судом ХМАО ее осудили, несмотря на то, что свидетели показали, что погибший регулярно пил и поднимал руку на женщину.

Роковая ссора произошла после новогодних праздников. Плетнева стала одеваться, чтобы уйти из дома, а муж принялся душить ее шарфом. Женщине удалось перекинуть шарф на мужа и затянуть концы.

Поняв, что натворила, женщина пыталась реанимировать мужа, а после сама вызвала скорую и полицию. В содеянном создалась и раскаялась.

Решением президента срок Раисе Плетневой сокращен на один год – до шести лет.

Вторая помилованная – Марина Чернышова. 48-летняя женщина была осуждена в 2017 году в Улан-Удэ за покушение на убийство бывшего мужа. Её приговорили к семи годам лишения свободы.

Во время пьяной ссоры в декабре 2016 года Марина ударила экс-супруга ножом в ответ на примененное насилие.

Мужчина выжил и признался в суде, что первым устроил конфликт. Это стало основанием для смягчения приговора, но и это стало основанием для смягчением приговора. Тем не менее, вердикт был обвинительным.

По распоряжению президента срок наказания Чернышевой был сокращен до пяти лет лишения свободы, пишет RT.

ИСТОЧНИК KP.RU