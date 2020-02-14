Боевики обстреляли несколько населенных пунктов в Идлибе

14 Февр. 2020 2020-02-14T22:24:24+03:00

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В пятницу, 14 февраля, боевики 18 раз за сутки обстреливали населенные пункты на территории Идлибской зоны деэскалации, из них 15 населенных пунктов в провинциях Алеппо, Латакия, и Хама. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Олег Журавлев.

«На территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. За прошедшие сутки зафиксировано 18 обстрелов ", - сказал контр-адмирал.

Напомним, сегодня и вчера, 13 и 14 февраля, боевики сбили вертолет сирийских ВВС в провинции Алеппо, в Идлибской зоне деэскалации. За несколько дней до этого инцидента, 11 февраля, боевики сирийской вооруженной оппозиции сбили вертолет, также принадлежавший армии Сирии. Инцидент произошел на северо-западе сирийского в провинции Идлиб города Найраб, где сейчас продолжаются столкновения.

ИСТОЧНИК KP.RU