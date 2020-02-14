2020-02-14T23:05:44+03:00
Спорт

«Манчестер Сити» отстранили от Еврокубков на два года

Клуб не удивлен заявлением судебной палаты УЕФА, но оспорит это решение
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Клуб не удивлен заявлением судебной палаты, но оспорит решение УЕФА.Клуб не удивлен заявлением судебной палаты, но оспорит решение УЕФА.Фото: REUTERS
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил английский футбольный клуб «Манчестер Сити» на два года от участия в Еврокубках и оштрафовал его на 30 миллионов евро.

Весной 2019 года «Манчестер Сити» обвинили в нарушении финансового fair play и передали его дело в судебную палату инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB). Слушания в суде состоялись 22 января.

При этом футбольный клуб также не сотрудничал с судом.

«Английский клуб допустил серьезные нарушения правил лицензирования и финансового fair play, завышая свои спонсорские доходы в отчетах 2012 и 2016 годов», - говорится решении УЕФА.

«Манчестер Сити» объявил, что не удивлен заявлением судебной палаты.

«Клуб всегда предвидел необходимость поиска независимого органа и процесса беспристрастного рассмотрения всеобъемлющего массива неопровержимых доказательств в поддержку своей позиции», - говорится в заявлении клуба.

Напомним, 15 мая появилось сообщение, что «Манчестер Сити» оказался под угрозой отстранения от Еврокубков в следующем сезоне из-за финансовых махинаций на трансферном рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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