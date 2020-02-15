В Иране объяснили, почему до сих пор не приступили к расшифровке черных ящиков сбитого украинского самолета

15 Февр. 2020 2020-02-15T02:15:49+03:00

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф рассказал, что к расшифровке черных ящиков сбитого украинского лайнера еще не приступали. И у этого есть причины - по словам главы иранского внешнеполитического ведомства, к бортовым самописцам "не притронутся в отсутствие всех заинтересованных сторон".

-Мы признали, что самолет был сбит ракетой, выпущенной нами. Вся информация, которую хотят получить родственники жертв, находится там. Нам нужна информация, почему это произошло, нам отказываются предоставить эту информацию, - сообщил он в интервью телекомпании NBC.

Он не пояснил, кого имеет ввиду. В Иране спустя несколько дней после авиакатастрофы признали, что украинский Боинг был сит. Ракету пустили военные, приняв лайнер за объект США - в Ираке ожидали ответной реакции от американцев после нападения на их военную базу.

ИСТОЧНИК KP.RU