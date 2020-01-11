Иран признал, что сбил украинский Boeing 737 под Тегераном

В Иране признались, что украинский пассажирский самолет, следовавший по маршруту Тегеран - Киев, был сбит в результате "непреднамеренной человеческой ошибкой". На борту воздушного судна находились 176 человек. Никому из них не удалось выжить.

Самолет Boeing 737 «Украинских международных авиалиний» вылетел из Тегерана через несколько часов после атаки иранскими военными на американские базы. Как уточнили в Генштабе, лайнер находился в непосредственной близости от чувствительного военного центра КСИР, а также внешне был похож на "вражеский самолет".

- В этих обстоятельствах самолет был случайно поражен человеческой ошибкой, которая, к сожалению, приводит к мученической смерти дорогих соотечественников и гибели ряда иностранных граждан, - добавили в Генштабе.

Иран пообещал не допускать впредь таких ошибок, а также разобраться в ситуации и сообщить о результатах Судебной организации Вооруженных сил для устранения любых юридических ошибок.

- Вооруженные силы выражают соболезнования семьям и приносят извинения за человеческую ошибку, - сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф назвал 8 января "грустным" днем и подчеркнул, что к трагическим последствиям привел "авантюризмом США".

- Человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США, привела к катастрофе. Мы глубоко сожалеем, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам, - написал глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, сайт kp.ru ранее писал, что украинский самолет потерпел крушение в Тегеране 8 января. На его борту находились 176 человек, в том числе 9 членов экипажа, все они погибли. Несколькими часами ранее Иран запустил по американским военным базам в Ираке ракеты типа земля-земля. Таким образом они отомстили за смерть генерала Сулеймани, который погиб в результате атаки США по территории рядом с аэропортом в Багдаде.

В некоторых странах связали между собой авиакатастрофу и ответный удар Ирана по военным базам США. В Канаде сообщили, что самолет рухнул в результате попадания в него ракеты, пусть и случайного. Однако в исламской республике ранее заверили, что такая версия исключена. Позже страна пригласила экспертов США и Канады принять участие в расследовании случившегося.