В список самых худших постельных сцен попали эпизоды с Дженнифер Лопес и Мадонной

15 Февр. 2020 2020-02-15T03:01:18+03:00

Названы 17 фильмов, от постельных сцен в которых неловко становится не только актерам, но и зрителям

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Дженнифер Лопес умеет танцевать на пилоне и вообще после выступления на Супербоул считается одной из самых сексуальных певиц мира, но вот зрители предпочли бы никогда не видеть сексуальных сцен с ней. Эпизод из фильма «Джильи», где Лопес в роли лесбиянки-убийцы внезапно бросается в объятья героя Бена Аффлека, назван самой худшей постельной сценой.

Список подготовили в The Independent. В нем 17 фильмов.

Даже утка из фильма «Говард утка» оказался немного, но сексуальнее, по мнению зрителей, чем сцена из «Джильи». Этот фильм на втором месте. По сюжету «пернатый» очаровал Лею Томпсон, но зрителей не смог.

Позорной назвали сцену близости между персонажами Мадонны и Уиллема Дефо в фильме «Тело как улика». Не смогла не попасть в этот список сцена в бассейне из фильма «Шоугелз», за некрасивую откровенность создателей картины заклеймили, а исполнительница главной роли вообще исчезла с экранов. К разочарованию многих дам в список попали многочисленные сцены из «50 оттенков серого».

Не понравился зрителям даже «Аватар», точнее, эпизод у «дерева». Худшей признали постельную сцену с Кэмерон Диаз и Джастином Тимберлейком, но «Очень плохая училка» - комедия, поэтому зритель не слишком строг был при просмотре пикантных моментов, весело же.

1.Мелодрама «Джильи» с Дженнифер Лопез и Беном Аффелком

2. «Говард-утка»

3.Мелодрама «Убей меня нежно» с Хизер Грэм и Джозеф Файнс

4.Комедия «Очень плохая училка» с Джастином Тимберлейком и Кэмерон Диас

5.Мелодрама «Звездная карта» с Джулианной Мур и Робертом Паттинсоном

6.Мелодрама «Тело как улика» - Мадонна и Уиллем Дефо

7.Мелодрама «Шоугелс» - Элизабет Беркли и Кайл МакЛахлан

8.Аватар

9.Драма «Комната» с Томми Визо и Джульеттой Даниэль

10.Мелодрама «50 оттенков серого» - Дакота Джонсон, Джейми Дорнан.

11.Основной инстинкт 2 - Шэрон Стоун, Стэн Коллимор.

12.Жаркое американское лето - Брэдли Купер и Майкл Иана Блэк

13.Урон - Джереми Айронс и Жюльет Бинош.

14.Если бы стены могли говорить - Эллен ДеДженерес и Шэрон Стоун

15.Чего хотят женщины - Мел Гибсон

16. Сторож - Малин Акерман

17.Исчезнувшая - Розамунд Пайк.

ИСТОЧНИК KP.RU