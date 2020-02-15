2020-02-15T04:44:44+03:00
Общество

Эксперт РАН сообщил, что зима в Москве закончилась

Несмотря предстоящие две недели февраля зимняя погода уже не вернется в столицу
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Зимняя погода до конца февраля не вернутся из-за теплых воздушных масс из АтлантикиЗимняя погода до конца февраля не вернутся из-за теплых воздушных масс из АтлантикиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Зима в Москве и Центральной части России закончилась. Об этом сообщил агентству "Москва" заведующий лабораторией Института географии Российской академии наук, климатолог Владимир Семенов.

Зима 2019-2020 годов вообще была богата на природные аномалии, как правило, каждый рекорд был связан с высокой температурой, которая не соответствует климатической норме. Напоследок зима и вовсе удивила москвичей - закончилась в середине февраля.

- Думаю, зима уже закончилась и мы в какой-то степени переходим в весну, морозов, я думаю, уже не будет. Даже если будут вторжения холодных арктических масс, то высокое теплое солнышко, ясная погода - и уже все начинает таять,- сообщил климатолог.

Теплая погода в центральных регионах России стала следствием заноса атмосферных масс из Северной Атлантики. Именно поэтому ожидать похоложания в феврале уже не стоит. А в марте наступает уже климатическая весна. Синоптики предупреждали, что готовиться к по-настоящему весеннему теплу нужно к середине марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ухане жителям запретили покидать микрорайоны из-за распространения коронавируса
Эксперт РАН сообщил, что зима в Москве закончилась
В Китае число погибших от коронавируса увеличилось до 1523 человек
Собака 328 дней ждала хозяйку из космоса: Астронавт Кристина Кук показала, как ее встретили дома
Лечение с помощью плазмы выздоровевших пациентов улучшает состояние больных коронавирусом через 10 часов через
Число смертей от коронавируса в провинции Хубэй снизилось: число жертв достигло 1457 человек
В список самых худших постельных сцен попали эпизоды с Дженнифер Лопес и Мадонной
В Иране объяснили, почему до сих пор не приступили к расшифровке черных ящиков сбитого украинского самолета
В Чехии полицейские вычислили мигрантов по биению сердца
Конгрессмен США назвал ложным обоснование Трампом убийства Сулеймани
Украинские власти отвергли "мирный план по Донбассу", предложенный в Мюнхене
Берлин готовит основу для встречи в «нормандском формате»
Спустя 29 лет после запуска в космосе разрушилась ступень советской ракеты «Циклон-3»
Украинцев никак не вывезут из Китая: В Обуховском районе не хотят принимать «потенциально опасных лиц» на карантин по коронавирусу
Группа ветеранов из США прилетит в Москву для участия в мероприятиях к 75-летию Победы
В день Влюбленных россиянки показали силу: на чемпионате Европы по борьбе спорстменки взяли девять медалей
«Манчестер Сити» отстранили от Еврокубков на два года
В США начнут проверять на коронавирус пациентов с симптомами гриппа
Боевики обстреляли несколько населенных пунктов в Идлибе
Мюнхенская конференция составила доклад «12 шагов» по урегулированию в Донбассе
Карантин в Китае: медсестра и ее муж видят друг друга только через стекло
В Египте подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом