Эксперт РАН сообщил, что зима в Москве закончилась

15 Февр. 2020 2020-02-15T04:44:44+03:00

Несмотря предстоящие две недели февраля зимняя погода уже не вернется в столицу

Изменить размер текста: A A

Зима в Москве и Центральной части России закончилась. Об этом сообщил агентству "Москва" заведующий лабораторией Института географии Российской академии наук, климатолог Владимир Семенов.

Зима 2019-2020 годов вообще была богата на природные аномалии, как правило, каждый рекорд был связан с высокой температурой, которая не соответствует климатической норме. Напоследок зима и вовсе удивила москвичей - закончилась в середине февраля.

- Думаю, зима уже закончилась и мы в какой-то степени переходим в весну, морозов, я думаю, уже не будет. Даже если будут вторжения холодных арктических масс, то высокое теплое солнышко, ясная погода - и уже все начинает таять,- сообщил климатолог.

Теплая погода в центральных регионах России стала следствием заноса атмосферных масс из Северной Атлантики. Именно поэтому ожидать похоложания в феврале уже не стоит. А в марте наступает уже климатическая весна. Синоптики предупреждали, что готовиться к по-настоящему весеннему теплу нужно к середине марта.

ИСТОЧНИК KP.RU