Какой будет весна 2020: ждать ли "мести" погоды после теплой зимы

Какая весна ждет нас после аномально теплой зимы? Может, природа отыграется и устроит в марте 20-градусный мороз и метелями? Или наоборот – глобальное потепление пришло всерьез и надолго, и весна тоже побьет рекорды по теплу?

Ни то, ни другое. Март-2020 в Московской области будет таким, как положено по климатическим нормам, поделились с “КП” своими предварительными прогнозами синоптики Гидрометцентра России. А это значит, что днем можно рассчитывать на +1...+2 градуса, по ночам на -5...-6 градусов. То есть в общем-то не особо теплее, чем было в январе. И по ощущениям нам может показаться, что весна затягивается. Впрочем, это среднемесячная температура. Обычно к концу марта становится на 6 – 7 градусов теплее, чем в первых числах календарной весны.

Обычный март, в рамках нормы, ожидается и в других областях центра России, а также на северо-западе страны: от Смоленска, Новгорода и Санкт-Петербурга до Перми и Салехарда, от Мурманска и Архангельска до Рязани и Казани.

В Южном федеральном округе, на Кавказе, на юге Поволжья и южном Урале весна порадует неожиданным теплом.

Более точный прогноз на март синоптики дадут в последних числах февраля. А во второй половине марта появится прогноз на апрель и май, а также на лето-2020.