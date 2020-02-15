Бросивший сыновей в Шереметьево мужчина арестован

15 Февр. 2020 2020-02-15T05:49:55+03:00

Его задержали в аэропорту Хабаровска, он сообщил, что якобы летел встретиться с детьми

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Отца, который бросил сыновей в аэропорту Шереметьево, арестовали. Причем это событие тоже произошло в аэропорту, но уже Хабаровска, сообщает ТАСС. По заявлению мужчины, он собирался встретиться с детьми в Комсомольске, где мальчики сейчас находятся.

Напомним, мужчина прилетел в Москву вместе со своими детьми, мальчиками 6 и 9 лет. В аэропорту Шереметьево он оставил детей одних с запиской, в которой указывал на свое тяжелое финансовое положение и обещал забрать сыновей, но как только встанет на ноги. На мальчиков, которые просто не знали куда идти в незнакомом месте и незнакомом городе, обратили внимание сотрудники аэропорта. Детей накормили, напоили и вызвали полицию.

Вскоре установили личности родителей, с матерью детей мужчина в разводе. Мальчиков передали матери, они будут жить с ней в Хабаровском крае.

Допрос отца в Ростове.

ИСТОЧНИК KP.RU