"Денег нет, кормить нечем, потом заберу из детского дома": В Шереметьево отец оставил двух сыновей с запиской

Двух мальчиков 6 и 9 лет в терминале D обнаружили днем 26 января сотрудники аэропорта. Дети были одни и кого-то искали глазами. Казалось, что, может, родители оформляют багаж или отошли в туалет. Но ни мама, ни папа так и не появились. Сотрудники аэропорта обратили внимание на ребят и подошли выяснить, что же случилось.. Мальчики ответили, что папа ушел. Совсем. Дети были в шоковом состоянии и не понимали, куда им идти. Сотрудники аэропорта и сами не понимали, что делать. Но в первую очередь решили накормить детей.

- Сегодня 26 января сотрудники "Шереметьево-Безопасность" обнаружили в Терминале D двоих детей без сопровождения взрослым лицом. Установлено, что мальчики 2011 и 2014 года рождения. Они родные братья, - рассказали "КП" в пресс-службе Шереметьево. Мальчики прибыли рейсом в 12.56 авиакомпании "Россия" в Москву из Хабаровска в сопровождении отца. Он провел их в терминал D и ушел к выходу.

- В детском рюкзаке были обнаружены свидетельства о рождении на обоих детей и записка, оставленная, возможно, отцом детей, - добавили в пресс-службе "Шереметьево".

Как удалось узнать "КП", в записке было написано, что "денег нет, кормить нечем, потом как-то заберу вас из детского дома".

Сотрудники аэропорта Шереметьево накормили мальчиков и постарались успокоить. После чего детей проводили в дежурную часть МВД для выяснения всех обстоятельств дела и определения дальнейших мер по оказанию помощи.

Сотрудники полиции пока не разглашают все детали, но розыск отца уже начали.

- Сотрудники ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения мужчины, который по прилету из Хабаровска в Москву оставил двух несовершеннолетних детей в аэропорту, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

Брошенные дети полдня просидели в подразделении по делам несовершеннолетних транспортной полиции, пока не было принято решение отправить их в подмосковную больницу.

- Дети не очень опрятные, видимо, семья неблагополучная. Мальчики в стрессовом состоянии, но не плачут. Сказали, что их не первый раз бросали родители. Но потом все же забирали домой. О маме не говорят, будто ее нет. Игрушками играть не хотят. Ели с аппетитом. Создается впечатление, что их, и правда, недостаточно кормили. У старшего мальчика в рюкзаке были все документы, включая свидетельства о рождении, дневники, ручки, - рассказал "КП" источник в медучреждении.

В больнице мальчики будут находиться до решения органов опеки. Сотрудники правоохранительных органов продолжают искать отца и родственников детей.

Не исключено, что отец приехал в Москву на заработки или к родственникам. Эти версии сейчас рассматривают в полиции.

- Возможно, он им не родной отец. Мужчина сказал детям, что привез их в детский лагерь. Чтобы стояли и ждали людей, которые их заберут. Приказал строго слушаться взрослых и не плакать. Сам же мужчина сказал, что вернется весной и заберет их. Это рассказывал старший мальчик, второй молчит. Только кивает и говорит: "Да", - рассказал источник в полиции.

Так же к работе подключены правоохранительные органы Хабаровска, откуда прибыл мужчина с детьми.

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