2020-02-15T19:44:25+03:00
В мире

США пообещали Европе миллиард долларов на энергонезависимость

Финансирование выделят в рамках инициативы «Трёхморья»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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США пообещали Европе выделить миллиард долларов на энергонезависимостьСША пообещали Европе выделить миллиард долларов на энергонезависимостьФото: REUTERS
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Вашингтон готов выделить миллиард долларов на финансирование проектов Евросоюза в сфере энергетической безопасности. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

Он пояснил, что финансирование направят в рамках инициативы «Три моря» странам Центральной и Восточной Европы, имеющих выход к Адриатическому, Балтийскому и Чёрному морям. Именно эта программа, по его словам, поможет странам региона обеспечить энергетическую безопасность.

«Принято решение выделить до $1 млрд странам Центральной и Восточной Европы на проекты инициативы Трёхморья», - сказал он в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Напомним, в конце января на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве госсекретарь США заявил, что именно незалежная «поддерживает и обогревает» и даже является «кормилицей» Европы. Он назвал эту страну «оплотом и крепостью» между Восточной Европой и авторитаризмом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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