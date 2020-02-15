США пообещали Европе миллиард долларов на энергонезависимость
Вашингтон готов выделить миллиард долларов на финансирование проектов Евросоюза в сфере энергетической безопасности. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео.
Он пояснил, что финансирование направят в рамках инициативы «Три моря» странам Центральной и Восточной Европы, имеющих выход к Адриатическому, Балтийскому и Чёрному морям. Именно эта программа, по его словам, поможет странам региона обеспечить энергетическую безопасность.
«Принято решение выделить до $1 млрд странам Центральной и Восточной Европы на проекты инициативы Трёхморья», - сказал он в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
Напомним, в конце января на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве госсекретарь США заявил, что именно незалежная «поддерживает и обогревает» и даже является «кормилицей» Европы. Он назвал эту страну «оплотом и крепостью» между Восточной Европой и авторитаризмом.
ИСТОЧНИК KP.RU