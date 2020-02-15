2020-02-15T23:11:24+03:00
Политика

Лавров обсудил со Столтенбергом отношения России и НАТО

Глава МИД РФ и генсек альянса провели переговоры на полях Мюнхенской конференции [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Лавров обсудил со Столтенбергом отношения России и НАТО. Фото: Виталий Белоусов/POOL/ТАССЛавров обсудил со Столтенбергом отношения России и НАТО. Фото: Виталий Белоусов/POOL/ТАСС
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В ходе Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели переговоры и обсудили вопросы двухсторонних отношений Москвы и Североатлантического альянса, а также актуальные международные проблемы. Об этом рассказали в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

«Обсуждено состояние военной безопасности в Европе. Были затронуты вопросы отношений РоссияНАТО, а также актуальные проблемы международной и европейской повесток дня, включая ситуацию в Афганистане», - говорится в заявлении дипломатического министерства.

Напомним, на полях Мюнхенской конференции состоялись переговоры Лавровы и госсекретаря Соединённых Штатов Майкла Помпео, который, как рассказывал сайт kp.ru, покидая переговорную комнату пожелал удачи российскому коллеги.

Переговоры Лаврова и Столтенберга состоялись в рамках Мюнхенской конференции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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