Лавров обсудил со Столтенбергом отношения России и НАТО

15 Февр. 2020 2020-02-15T23:11:24+03:00

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В ходе Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели переговоры и обсудили вопросы двухсторонних отношений Москвы и Североатлантического альянса, а также актуальные международные проблемы. Об этом рассказали в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

«Обсуждено состояние военной безопасности в Европе. Были затронуты вопросы отношений Россия — НАТО, а также актуальные проблемы международной и европейской повесток дня, включая ситуацию в Афганистане», - говорится в заявлении дипломатического министерства.

Напомним, на полях Мюнхенской конференции состоялись переговоры Лавровы и госсекретаря Соединённых Штатов Майкла Помпео, который, как рассказывал сайт kp.ru, покидая переговорную комнату пожелал удачи российскому коллеги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/761036" frameborder="0"></iframe> Переговоры Лаврова и Столтенберга состоялись в рамках Мюнхенской конференции.

ИСТОЧНИК KP.RU