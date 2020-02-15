Лавров обсудил со Столтенбергом отношения России и НАТО
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели переговоры и обсудили вопросы двухсторонних отношений Москвы и Североатлантического альянса, а также актуальные международные проблемы. Об этом рассказали в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.
«Обсуждено состояние военной безопасности в Европе. Были затронуты вопросы отношений Россия — НАТО, а также актуальные проблемы международной и европейской повесток дня, включая ситуацию в Афганистане», - говорится в заявлении дипломатического министерства.
Напомним, на полях Мюнхенской конференции состоялись переговоры Лавровы и госсекретаря Соединённых Штатов Майкла Помпео, который, как рассказывал сайт kp.ru, покидая переговорную комнату пожелал удачи российскому коллеги.
Переговоры Лаврова и Столтенберга состоялись в рамках Мюнхенской конференции.
ИСТОЧНИК KP.RU