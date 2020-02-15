2020-02-15T23:07:46+03:00
Общество

Лавров сообщил, что Россия продолжит поставлять гуманитарную помощь в Китай

На полях Мюнхенской конференции глава МИД РФ встретился с китайским коллегой [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Лавров сообщил, что Россия продолжит поставлять гуманитарную помощь в КитайЛавров сообщил, что Россия продолжит поставлять гуманитарную помощь в КитайФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В ходе встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил своему китайскому коллеги Ван И, что Россия ценит успехи Китая в усилиях, прилагаемых к прекращению эпидемии коронавируса в стране, и отметил, что российская сторона будет продолжать направлять медицинское оборудование в рамках гуманитарной помощи.

«Хотел бы ещё раз выразить наше удовлетворение тем, как поступательно развиваются наши отношения стратегического партнёрства (…) подтвердить нашу солидарность с китайским народом и руководством в связи с усилиями по устранению эпидемии коронавируса», - сказал российский министр.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности нашей страны оказать помощь в борьбе с распространением коронавируса Китаю. В своей речи он сообщил о готовности «оказывать дружественному китайскому народу помощь».

Лавров прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Фантомные идеи»: Косачев посоветовал Зеленскому привыкать к тому, что Крым – это Россия
Лавров сообщил, что Россия продолжит поставлять гуманитарную помощь в Китай
Глава Минэнерго США уверен, что у России нет технологий для завершения «Северного потока-2»
Глава МИД Японии на встрече с Лавровым сообщил о намерении обсудить вопрос мирного договора
Военные Израиля сообщили о запуске двух ракет из сектора Газа
В МИД РФ ответили на обвинения Эрдогана о российском «руководстве войной» в Ливии
Российского художника Павленского задержали в Париже за «бандитизм с применением опасных средств»
Ученые назвали самый вероятный источник коронавируса
Российские туристы попали под лавину в горнолыжном курорте Грузии
Норвегия ответила отказом на письмо Лаврова о консультации по Шпицбергену
Лавров обсудил со Столтенбергом отношения России и НАТО
«Не могу без него»: Зеленский пожаловался на музыку вместо перевода в Мюнхене