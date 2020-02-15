Лавров сообщил, что Россия продолжит поставлять гуманитарную помощь в Китай

15 Февр. 2020 2020-02-15T23:07:46+03:00

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В ходе встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил своему китайскому коллеги Ван И, что Россия ценит успехи Китая в усилиях, прилагаемых к прекращению эпидемии коронавируса в стране, и отметил, что российская сторона будет продолжать направлять медицинское оборудование в рамках гуманитарной помощи.

«Хотел бы ещё раз выразить наше удовлетворение тем, как поступательно развиваются наши отношения стратегического партнёрства (…) подтвердить нашу солидарность с китайским народом и руководством в связи с усилиями по устранению эпидемии коронавируса», - сказал российский министр.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности нашей страны оказать помощь в борьбе с распространением коронавируса Китаю. В своей речи он сообщил о готовности «оказывать дружественному китайскому народу помощь».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/760930" frameborder="0"></iframe> Лавров прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU