2020-02-05T14:05:21+03:00
Общество

Путин о ситуации с коронавирусом в Китае: «Готовы оказать помощь дружественному народу»

Ранее в КНР для борьбы с коронавирусом отправились специалисты из РФ, а китайские врачи приступили к тестированию российского лекарственного препарата
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент ежечасно получает информацию о ситуации с коронавирусомПрезидент ежечасно получает информацию о ситуации с коронавирусомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент Владимир Путин заявил о готовности оказать помощь в борьбе с распространением коронавируса Китаю. По данным на 5 февраля в КНР погибли от осложнений в результате опасного заболевания 490 человек. Свыше 23 тысяч заражены.

Коронавирус оказался сильнее лекарств, которыми его пытаются вылечить. Профильной вакцины все еще нет. В России занимаются ее разработкой, для этого ждут, что коллеги из китая предоставят им образец живого штамма. В КНР отправились специалисты для помощи в изучении вируса, кроме того в Китае начнут тестировать препарат от гриппа, который может оказаться эффективен против коронавируса.

- Китай и все мы сейчас столкнулись с опасностью распространения коронавирусной инфекции. Руководство КНР принимает решительные и энергичные меры, чтобы остановить эпидемию», — сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот, его слова приводит RT. - Готовы оказывать дружественному китайскому народу помощь,-подтвердил президент Владимир Путин.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что главе государства ежечасно докладывают о ситуации с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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