2020-02-16T06:11:51+03:00
Происшествия

В ДТП под Саратовом погиб грудной ребенок, четыре человека пострадали

Госпитализированы трое взрослых и маленькая девочка
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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С места аварии доставили в больницу троих взрослых и ребенкаС места аварии доставили в больницу троих взрослых и ребенкаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Поздним вечером в субботу, 15 февраля, на трассе «ТамбовСаратов» в Татищевском районе Саратовской области произошла авария, в которой погиб грудной ребенок. Еще четыре человека – трое взрослых и маленькая девочка – доставлены с травмами в больницу. Об этом рассказали в пресс-службе областного главка ГИБДД.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21093 выехал на полосу встречного движения и «лоб в лоб» столкнулся с машиной Lada Vesta.

«В результате водитель и пассажиры ВАЗ-21093 – женщина и девочка 2015 года рождения – госпитализированы, несовершеннолетний пассажир – мальчик 2019 года рождения – скончался», - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в больницу с травмами доставлена женщина, которая находилась в салоне автомобиля Lada Vesta.

В сообщении автоинспекции уточняется, что детей перевозили без автокресел, передает ТАСС.

Напомним, сайт kp.ru писал об аварии в Псковской области, где на трассе микроавтобус с украинскими номерами врезался в грузовик. В салоне микроавтобуса находились девять человек, выжил только один из них.

ИСТОЧНИК KP.RU

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