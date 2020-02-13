2020-02-13T05:30:42+03:00
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Псковской области погибли восемь украинцев

Микроавтобус выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фурой
Юлия САЛЬНИКОВА
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Двух пострадавших доставили в больницуДвух пострадавших доставили в больницуФото: Мария ЛЕНЦ
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Восемь человек погибли в аварии на трассе в Псковской области - по предварительным данным погибшие - граждане Украины. Микроавтобус, где они находились, имел украинские номера и двигался в сторону Киева. В салоне было девять человек, включая водителя. Выжил только один пассажир.

- На трассе Санкт-Петербург - Невель на территории Пустошкинского района, около деревни Руда произошло ДТП. По предварительной информации, в результате лобового столкновения микроавтобуса (Mercedes) и большегруза-фуры (Volvo) погибли восемь человек, - сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.

По факту смертельного ДТП начата проверка, пока нет информации, кому принадлежал микроавтобус. Это была частная поездка, а не перевозка в качестве маршрутного такси.

Помощь медиков понадобилась также водителю фуры. Госпитализированы два иностранца - гражданин Украины и гражданин Белоруссии. Их состояние врачи оценили как средней степени тяжести, угрозы для жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В ДТП с микроавтобусом в Псковской области погибли восемь украинцев
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