Коалиция США подтвердила ракетный обстрел своей базы в Багдаде

16 Февр. 2020 2020-02-16T07:16:33+03:00

В коалиции заявили, что в результате ударов по военной базе никто не погиб Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отмечается, что в результате ночной атаки никто не погиб

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В так называемой «антиигиловской» международной коалиции подтвердили ракетный обстрел своей базы в Багдаде, уточнив, что в результате ночной атаки никто из военнослужащих не погиб.

«Коалиция подтверждает, что небольшие ракеты ударили по базе в Ираке, на которой размещены войска операции «Непоколебимая ярость» в международной зоне, 16 февраля в 3.24 (по иракскому времени). Жертв нет», - написал на своей странице в Twitter полковник Майлс Каггинс.

Представитель возглавляемой Соединенными Штатами коалиции добавил, что командование объединения по борьбе с ИГИЛ* начало расследование произошедшего.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее о ракетном обстреле военной базы в иракской столице со ссылкой на анонимные источники из числа американских военнослужащих сообщило агентство Reuters.

*ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная в России.

ИСТОЧНИК KP.RU