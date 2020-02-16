2020-02-16T05:22:59+03:00
В мире

Reuters сообщило о ракетном обстреле военной базы коалиции США в Багдаде

Несколько ракет упали в районе американского посольства в иракской столице
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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О жертвах и пострадавших не сообщаетсяО жертвах и пострадавших не сообщаетсяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ночь на воскресенье, 16 февраля, расположенная в Багдаде военная база возглавляемых Соединенными Штатами сил международной коалиции подверглась ракетному обстрелу, передает агентство Reuters со ссылкой на неназванный источник из числа американских военнослужащих. Информации о возможных жертвах, пострадавших или разрушениях пока не поступало.

Между тем, телеканал Al-Arabiya сообщил, что несколько ракет снова упали в районе посольства США, расположенного в так называемой «зеленой зоне» иракской столицы. Отмечается, что в момент атаки на территории американского диппредставительства в Ираке прозвучали предупреждающие сирены.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Иран пообещал отомстить американцам за убийство генерала Касема Сулеймани, а в ночь на 8 января иранские силы выпустили по военным базам США в Ираке около двух десятков ракет.

Запуск ракет по американским военным объектам в Ираке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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