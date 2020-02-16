2020-02-16T09:56:47+03:00
Звезды

Лариса Долина не знает, куда начисляется ее пенсия

Певица лишь спустя десять лет вспомнила, что надо оформить получение выплат
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Певица Лариса Долина в декабре 2019 годаПевица Лариса Долина в декабре 2019 годаФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Российская эстрадная певица Лариса Долина не знает размер своей пенсии, и куда она начисляется. Об этом рассказал директор 64-летней народной артистки РФ Илья Спицин, через которого происходит общение с прессой.

"Лариса — творческий человек, она понятия не имеет, сколько у нее пенсия, и куда она вообще приходит", - заявил продюсер в интервью порталу Teleprogramma.pro.

Он добавил, что Долина на протяжении десяти лет вообще не получала выплат, потому что просто забыла их оформить.

"Потом оформили, что-то стало капать. Но никто не знает, куда и что", - заключил Илья Спицин.

Сайт kp.ru писал, что ранее на тему пенсии заговорила актриса Алиса Фрейндлих, известная по роли Людмилы Прокофьевной в "Служебном романе". Она рассказала, что получает достойные выплаты, которые тратит на отпуск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Лариса Долина не знает, куда начисляется ее пенсия
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