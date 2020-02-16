2020-02-16T12:04:35+03:00
Общество

Счетная палата оценит эффективность мер по организации помощи ВИЧ-инфицированным

Глава ведомства Алексей Кудрин заявил, что Юрий Дудь снял очень "нужный фильм" об эпидемии СПИДа
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Счетная палата проверит эффективность мер по предоставлении медицинской помощи ВИЧ-инфицированным гражданам, начиная с 2018 года. Об этом в воскресенье, 16 февраля, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

В своем микроблоге в Twitter он напомнил, что на настоящий момент в нашей стране инфицировано свыше одного миллиона человек. Только в 2018 году от СПИДа скончались 37 тысяч граждан - это, в среднем, по 100 случаев в день.

"Юрий Дудь снял нужный фильм об эпидемии ВИЧ в России... Сравните с коронавирусом. ВИЧ пока в нашей стране - гораздо более реальная угроза", - говорится в посте.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Счетная палата оценит эффективность мер по организации помощи ВИЧ-инфицированным
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