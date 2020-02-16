Фонд кино должен оплатить Юрию Дудю стоимость производства его фильма об эпидемии СПИДа

По идее, Юрий Дудь за свой фильм «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят» должен получить Государственную премию, президентский грант и орден «За заслуги перед Отечеством». Причем последний, в качестве маленького, но приятного бонуса, поскольку орден этот дают в России вообще ни за что или перед выходом на пенсию.

За четыре дня у фильма – 11 млн. просмотров. Это означает, что его посмотрели целиком не менее 5 миллионов человек.

Приводить в пример телевизионные проекты, которые якобы смотрит еще больше народу не стоит. Топовый сериал – может быть. Но я не могу себе представить никакой документальный фильм продолжительностью два с половиной часа, который мог бы оказаться в телевизионной сетке. Даже в ночном эфире, и тем более, на такую неочевидную и непопулярную тему как СПИД.

Такой фильм также невозможно представить и в кинотеатре. В кино люди идут совершенно за другим.

Вот и получается, что Юрий Дудь сделал феноменальный просветительский, социальный проект с огромным охватом, бьющий точно в целевую аудиторию – для тех, кому сегодня от 15 до 40 лет.

Причем сделал это сам и совершенно бесплатно.

Представляете? Бесплатно.

В России, где давно стало привычным рассуждать о равнодушии, бездуховности и меркантильности современной молодежи, молодой и совершенно независимый человек снимает кино, о том, в какой беде оказался целый миллион его соотечественников, как эта беда угрожает другим миллионам граждан России, и рассуждает о том, что с этим нужно срочно что-то делать.

Удивительное прекраснодушие и наивность.

Прекраснодушных в России не любят. Может быть, их везде не любят, я не знаю. Но, в России – точно. Особенно выворачивает от Дудя поколение 50-60-летних. Тут понятно. Они носятся со своими «лихими 90-ми» как дурак и писаной торбой и рассказывают друг другу, что страна распалась совершенно не по их вине, изменить ничего было нельзя, а им было нужно выживать.

И федеральные каналы фильм Дудя в упор не видят. Они ставят одинаковые до неразличимости ток-шоу о коронавирусе, от которого заболели 60 тысяч китайцев, но даже не вздрогнули от цифры в 1 миллион инфицированных ВИЧ в России. Почувствуйте разницу.

Никто не приглашает наперебой Юрия Дудя в эфир, просто для того, чтобы хотя бы воспользоваться его темой, которая настолько мощно срезонировала в общественном сознании. Нет, в телевизионных студиях сидит привычный набор «политологов» и «экспертов» бойко и бессмысленно рассуждающих на любые темы, кроме действительно важных. В ассортименте - Эрдоган, Сирия, Украинская Рада, какой-нибудь нелепый российский губернатор и европейский гомосексуализм…

Телевизионные бонзы с трудом сдерживают раздражение при одном упоминания имени Юрия Дудя. Сам факт его существования опрокидывает привычную им картину мира с их многомиллионными бюджетами на продакшн, политической ангажированностью, фальшивыми новостями и демонстративной истерикой.

Удивительно, но отреагировало Министерство здравоохранения. В правительстве сейчас в моде новые подходы, чуткость и внимание к людям.

Заместитель министра Сагалай разместил в соцсетях пост, где написал, что «в фильме дается много важной информации. С этой информацией хорошо знакомы профессионалы, однако большая часть аудитории не много знает о ВИЧ. Именно поэтому фильм важен — он позволяет повысить информированность о проблеме ВИЧ тех, до кого другие активности, к сожалению, не дотягиваются».

Галочку поставили. Отреагировали.

Печально, что ни замминистру Сагалаю, ни новому вице-премьеру по «социалке» Голиковой не пришло в голову, что Дудь – это сегодня идеальный «амбассадор» в борьбе с гигантской проблемой ВИЧ, с которой борется Минздрав и на которую ежегодно тратятся десятки миллиардов бюджетных рублей.

Государственные структуры на Западе идут на все, чтобы привлечь к реализации своих социальных программ подобных людей. Но пока не у нас. В России для этого есть корпоративные пиарщики, которые пишут пресс-релизы языком роботов и размещают бессмысленные интервью со своими начальниками на телевидении.

То, что делает Дудь внешне выглядит совершенно несложным и даже поверхностным, но, от поднимающегося всякий раз скандала российское общество трясет просто до рвоты. То ли это у Юрия Александровича такой редкий дар – бить точно в солнечное сплетение. То ли – мы разучились разговаривать о том, что у нас болит, чего мы хотим и от чего нам по-настоящему страшно.

И последнее. После фильма Дудя об эпидемии ВИЧ в России поисковой запрос «Тест на ВИЧ» вырос в 40 раз. Вот у ж не думал, что придется вспомнить советские стихи, но тут буквально получается: «Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести.»