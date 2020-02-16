Задержанные в Азовском море украинские рыбаки признались в браконьерстве
Задержанные в Азовском море украинские рыбаки признали факт браконьерства. Об этом в ходе очередного допроса заявили твое из четырех членов экипажа. Капитан судна еще днем ранее сознался в незаконном вылове рыбы.
Один из рыбаков также подтвердил, что знал о введенном в ноябре прошлого года запрете на добычу камбалы-калкан с помощью сетей. Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ по республике Крым.
"Мы вышли на ловлю калкана. Да [признаю факт браконьерства]", - сказал украинец в ходе допроса.
Экипаж браконьерского судна Украины признал нарушения в Азовском море.
Все задержанные заявили, что у них нет никаких претензий к сотрудникам российской Погранслужбы. К рыбакам не применялись меры физического или психологического давления, передает ТАСС.
Напомним, что небольшое судно было задержано в Азовском море в субботу, 15 февраля. На его борту нашли 290 единиц камбалы и сеть. Документов при себе у рыбаков не было. Их доставили в Керчь для выяснения обстоятельств случившегося.
Сайт kp.ru писал, что прокуратура Украины возбудила уголовное дело после задержания граждан.
Допрос капитана задержанного украинского судна.
ИСТОЧНИК KP.RU