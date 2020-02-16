Задержанные в Азовском море украинские рыбаки признались в браконьерстве

16 Февр. 2020 2020-02-16T14:41:22+03:00

У браконьеров изъяли 290 единиц камбалы. Фото: Пресс-служба погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю

Один из участников допроса заявил, что знал о существующем запрете на вылов камбалы-калкан

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Задержанные в Азовском море украинские рыбаки признали факт браконьерства. Об этом в ходе очередного допроса заявили твое из четырех членов экипажа. Капитан судна еще днем ранее сознался в незаконном вылове рыбы.

Один из рыбаков также подтвердил, что знал о введенном в ноябре прошлого года запрете на добычу камбалы-калкан с помощью сетей. Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ по республике Крым.

"Мы вышли на ловлю калкана. Да [признаю факт браконьерства]", - сказал украинец в ходе допроса.

Экипаж браконьерского судна Украины признал нарушения в Азовском море.

Все задержанные заявили, что у них нет никаких претензий к сотрудникам российской Погранслужбы. К рыбакам не применялись меры физического или психологического давления, передает ТАСС.

Напомним, что небольшое судно было задержано в Азовском море в субботу, 15 февраля. На его борту нашли 290 единиц камбалы и сеть. Документов при себе у рыбаков не было. Их доставили в Керчь для выяснения обстоятельств случившегося.

Сайт kp.ru писал, что прокуратура Украины возбудила уголовное дело после задержания граждан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/761044" frameborder="0"></iframe> Допрос капитана задержанного украинского судна.

ИСТОЧНИК KP.RU