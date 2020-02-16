Глава Костромской области заявил, что хуже коррупции может быть только борьба с ней

16 Февр. 2020 2020-02-16T14:38:21+03:00

По словам Сергея Ситникова, русские всегда подходят к вопросу с залихватской удалью и побеждают всех, "самих себя в том числе"

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Глава Костромской области Сергей Ситников раскритиковал методы борьбы с коррупцией в России во время пресс-конференции, которая проходила в зале отеля "Островский".

Один из журналистов поинтересовался у губернатора об условиях аренды помещения для мероприятия. Оказалось, что владелец отеля предоставил его бесплатно. Тогда корреспондент спросил, можно ли это считать коррупцией.

Ситников заявил, что поскольку помещение используется "для общественных целей", а не чтобы посидеть "группой товарищей за тепленьким столом", то здесь подход другой. Но порой по теме коррупции возникают действительно несуразные вопросы. Доходит до обсуждения того, считаются ли подаренные чиновнику женой бритвенные принадлежности взяткой.

"Что страшнее самой коррупции, знаете — нет? Борьба с коррупцией. К сожалению, мы, русские люди, такие, за что беремся, беремся с залихватской удалью, и победим всех, самих себя в том числе", - сказал глава региона. Его выступление было опубликовано в группе "ВГТРК Кострома" в ВК.

Сайт kp.ru писал, что в прошлом году тогда еще премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о недостаточности принимаемых властями мер по борьбе с коррупцией. По его мнению, в этом направлении все еще остается много проблем.

ИСТОЧНИК KP.RU