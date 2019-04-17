Медведев рассказал о борьбе с коррупцией в России

СЕГОДНЯ 14:46 2019-04-17T14:46:38+03:00

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Предпринимаемых мер по борьбе с коррупцией в России пока недостаточно, однако финансовая модель развития российской экономики не нуждается в существенной корректировке, поскольку она устойчивее моделей ряда развитых стран. Соответствующие заявление сделал глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

«У нас еще масса проблем остается, которыми мы должны совместно заниматься в сфере борьбы с коррупцией. Меры, которые приняты, повлияли на ситуацию, есть масса примеров того, что и уголовные дела стали возбуждаться по коррупционным составам, и в целом ситуация улучшилась», - сказал он, представляя перед депутатами Государственной Думы отчет по итогам работы за минувший год в среду, 17 апреля.

«Общественный контроль нужно развивать на всех уровнях», - подчеркнул глава кабмина один из методов борьбы с коррупцией

Тем не менее Медведев отметил, что не считает необходимым существенно корректировать что-то в настоящий финансовой модели, потому что она дает «возможность развиваться при сохранении низких темпов инфляции, а стало быть для населения это в целом облегчает жизнь, создает необходимый запас прочности».

«Эксперты из разных стран, разные рейтинговые агентства, говорят о том, что финансовая модель развития экономики нашей страны устойчивая, она более устойчивая, чем финансовая модель целого ряда развитых государств, которые нам подчас ставят в пример», - сказал он

Комментируя финансовую модель, глава кабмина заявил, что «у нас растут резервы, у нас растут возможности по использованию дополнительно возникающих средств». Однако ранее в своем отчете он сообщил, что в России живут 19 миллионов бедны и с бедностью необходимо работать.

Отчёт правительства в Госдуме: прямая трансляция.

Напомним, сегодня Медведев выступает в Госдуме и отчитывается о работе правительства за 2018 год.

ИСТОЧНИК KP.RU