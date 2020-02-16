Не смог сдержать слез: Элтон Джон извинился перед фанатами за прерванный концерт из-за пневмонии

16 Февр. 2020 2020-02-16T19:39:01+03:00

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Легендарный британский певец и композитор Элтон Джон был вынужден прервать концерт в новозеландском городе Окленд из-за серьезных проблем с голосом, которые были вызваны пневмонией.

Британские СМИ написали, что музыкант не смог сдержать слез, когда просил прощения за сорванное шоу у своих поклонников.

- Я пел и играл, отдавая всего себя, пока мой голос просто не пропал. Я очень разочарован, расстроен и прошу у вас прощения, - написал трогательный пост Джон в своих соцсетях. Также британец сообщил, что всего за несколько часов до концерта в Окленде врачи диагностировали ему пневмонию.

Британский исполнитель должен был дать еще два концерта в Окленде - 18 и 20 февраля и далее отправиться в Австралию. Однако теперь не ясно, состоятся ли запланированные выступления.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года американская поп-певица Мадонна вновь отменила концерты в США "из-за сильной боли". В ноябре она отказалась выступать в трех американских городах, теперь список отмененных концертов увеличился до четырех.

Элтон Джон потерял голос во время выступления.

ИСТОЧНИК KP.RU