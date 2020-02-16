2020-02-16T22:12:38+03:00
В мире

Сирийская армия впервые с 2012 года полностью освободила Алеппо от террористов

Тем самым военнослужащие обезопасили город от ставших уже регулярными артобстрелов боевиков
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Сирийские СМИ сообщают, что военнослужащие страны в воскресенье установили полный контроль над всеми населенными пунктами вокруг Алеппо впервые с 2012 года.

Таким образом, сирийские военные обезопасили город от ставших уже регулярными артобстрелов боевиков.

- Сирийская армия полностью обезопасила город Алеппо после того, как захватила контроль над промзоной Лирмун, - сообщают местные журналисты.

новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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