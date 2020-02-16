Сирийская армия впервые с 2012 года полностью освободила Алеппо от террористов
Тем самым военнослужащие обезопасили город от ставших уже регулярными артобстрелов боевиков
Изменить размер текста:
Сирийские СМИ сообщают, что военнослужащие страны в воскресенье установили полный контроль над всеми населенными пунктами вокруг Алеппо впервые с 2012 года.
Таким образом, сирийские военные обезопасили город от ставших уже регулярными артобстрелов боевиков.
- Сирийская армия полностью обезопасила город Алеппо после того, как захватила контроль над промзоной Лирмун, - сообщают местные журналисты.
новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU