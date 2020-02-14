2020-02-14T15:33:12+03:00
Политика

Боевики сбили вертолет сирийской армии в Алеппо

Инцидент произошел на западе провинции в Идлибской зоне деэскалаци
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Боевики сбили вертолет сирийской армии в АлеппоБоевики сбили вертолет сирийской армии в АлеппоФото: REUTERS
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В четверг, 14 февраля, боевики сбили вертолет сирийских ВВС, по предварительным данным, провинции Алеппо

Как сообщает телеканал Al Jazeera, инцидент произошел на западе провинции в Идлибской зоне деэскалаци. На данный момент нет информации о погибших и пострадавших в результате атаки.

Если информация подтвердится, то это будет уже второй случай на этой недели. Как рассказывал сайт kp.ru, во вторник, 11 февраля, боевики сирийской вооруженной оппозиции сбили вертолет, принадлежащий армии Сирии. Инцидент произошел на северо-западе сирийского в провинции Идлиб города Найраб, где сейчас продолжаются столкновения.

Все произошло после того, как Анкара нанесла удары по 115 объектам сирийской армии. Атаку в Турции назвали ответом на обстрел турецких военных в Идлибе. Тогда погибли пятеро турецких военнослужащих, еще пятеро получили ранения. Незадолго до этого в результате обстрелов турецких военных в Сирии погибли восемь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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