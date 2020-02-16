В Центробанке назвали среднюю сумму кражи телефонных мошенников
Замдиректора Центробанка по информационной безопасности Артем Сычев рассказал, что в среднем телефонные мошенники воруют у жертв 10-15 тысяч рублей. По словам эксперта, встречаются "варианты с миллионами", но это бывает крайне редко.
Артем Сычев отметил, что основными жертвами злоумышленников являются не пенсионеры, а граждане в возрасте от 28 до 55 лет. По словам эксперта, люди этой категории чаще всего платежеспособные и тратят деньги, не задумываясь о последствиях.
- Это в чем-то следствие излишнего доверия к технологиям, - пояснил Сычев в интервью "Российской газете",
Представитель ЦБ подчеркнул, что мошенники очень часто пользуются тем, что люди оставляют слишком много данных о себе в соцсетях.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что российские банки предупредили о новом виде мошенничества с картами. Мошенники предоставляются сотрудниками служб безопасности банков и просят клиентов назвать код из СМС.
ИСТОЧНИК KP.RU