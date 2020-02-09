Как сыграл Федор Смолов в матче Сельта - Севилья: его команда забила победный гол после того как он ушел

В свой день рождения Федор впервые в жизни оказался в заявке на официальный матч. 9 февраля Смолов появился в стартовом составе "Сельты" на игру против "Севильи" на своем поле. Девятый номер на спине, бодрое расположение духа после яркого интервью клубной пресс-службе - Смолов готов был дать бой пятой команде Ла Лиги. Тем более, бонусной мотивацией стало тяжелое положение - команда из Виго перед стартом поединка оказалась на последнем месте в турнирной таблице.

В день матча в Виго грянул сильный дождь. Но это взбодрило "Сельту" и Смолова в частности. Уже на 6-й минуте матча русский форвард заявил о себе. Он пошел на перехват мяча, едва не обокрал вратаря "Севильи" Вацлика. Но не удержал мяч в ногах. Итог - Смолова обокрали, хотя смотрелось очень круто.

Через минуту Смолову могли выкатывать мяч под удар - но Яго Аспас, напарник по команде, пожадничал и не отдал Федору. И пробил сам - мимо! На 17-й минуте матча на Федора Смолова выкатывали мяч, вырезали буквально передачу. Но защитник "Севильи" в подкате выбил мяч, не дав ни одного шанса Федору.

Прошло еще пять минут и после розыгрыша штрафного мяч забросили на Смолова. Но Федор, стоя в окружении соперников, только задел мяч головой и выбил его за пределы поля. А через минуту "Севилья" после быстрой атаки и ошибки защитника Оласы забила первый гол в матче. "Сельта" пропустила первой в середине первого тайма.

27-я минута - Федор Смолов, получив мяч на фланге в метрах 30 от ворот, сделал передачу вперед на напарника. Он ошибся, но благодаря рикошету, пас оказался точным. Но одноклубник подвел Смолова - мяч забрали себе защитники "Севильи".

На исходе получаса внезапно выхватывают грустные кадры - Смолов схватился за мышцы. Но потом вроде разбегался и спокойно продолжил дальше игру в атаке. Вскоре Смолова нашли передачей напарники по команде. Он, стоя с соперником за спиной, пробросил мяч себе на ход. Но защитник "Севильи" его догнал и выбил мяч на угловой.

И на 35-й минуте Смолов, получив мяч в метрах 17 от ворот, плотно пробил по воротам Вацлика. Но - четко в руки вратарю "Севильи". За три минуты до конца первого тайма Смолов получил пас, но его окружили три соперника из "Севильи" и Федор потерялся, не сумев как следует сделать пару финтов.

В перерыве матча в подтрибунном помещении Смолов появился вместе со всеми игроками основного состава - его не заменили после стартовых 45 минут. И один из помощников тренера давал финальные подсказки на вторую половину игры россиянину.

54-я минута - первое яркое упоминание Федора во втором тайме. Рафинья катнул мяч на Смолова, но наш форвард, стоя у границы штрафной, был сбит. Но никакого фола судья не углядел. Через 10 минут Федора заметили - ему дали пас верхом после рывка в штрафную "Севильи". Однако его технично оттеснили защитники - мяч попал ему в голову и улетел в аут.

73-я минута - Смолов на краю штрафной "Севильи" получил мяч и попытался прострелить, но - не вышло. А через минуту, получив мяч уже у штрафной соперников, за секунду был окружен двумя игроками противника и ему пришлось катнуть мяч назад на напарника - подоспевшего в атаку защитника Араухо.

На 77-й минуте матча Смолов в составе небольшой группы игроков "Сельты" убежал в атаку на ворота "Севильи". Когда Аспас забил ответный гол в ворота соперников, наш Федор был на противоположном фланге атаки. Счет стал 1-1, а через полторы минуты Смолов получил желтую карточку - он зацепил рукой игрока соперников. Грубый фол вышел, таково было первое предупреждение Смолова в Испании.

И 87-я минута матча стала последней для Федора в поединке против "Сельты". Его заменил напарник по атаке Санти Мина. А после того, как ушел с поля, то спрыгнул сразу же за пределы поля через щит и ушел с поля, раздавая "пятюни" фанатам его нового клуба.

Итог матча для Федора Смолова - 87 минут, один опасный удар, соучастие в голевой атаке и первая желтая карточка.

А на 91-й минуте матча Пионе Систо забил второй гол в ворота "Севильи". Он стал победным для "Сельты".

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча Сельта - Севилья.