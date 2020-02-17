Мишустин: регионам с проблемной экономикой выделят по 5 млрд рублей
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вице-премьерам в кратчайшие сроки представить программы развития регионов с проблемной экономикой. Каждому такому субъекту выделят пять миллиардов рублей. Об этом было сказано в понедельник, 17 февраля, на совещании главы правительства с заместителями.
Председатель кабмина уточнил, что все планы нужно скоординировать с министерством финансов страны, а Минэкономразвития проследит, чтобы они были предельно реалистичными и состояли из конкретных мероприятий. Меры должны отвечать задачам, поставленным перед правительством президентом РФ Владимиром Путиным.
"Чтобы понимать реальную ситуацию на местах, там нужно бывать как можно чаще, поэтому я продолжу поездки по регионам и в ближайшее время проинформирую вас о своем графике", - цитирует ТАСС Мишустина.
По мнению премьера, его заместителям тоже стоит чаще выбираться из столицы и общаться с людьми.
Сайт kp.ru писал, что только с 2020 по 2023 год на воплощение в жизнь тезисов послания президента понадобится 4 трлн рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU