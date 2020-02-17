2020-02-17T12:10:12+03:00
Политика

Мишустин: регионам с проблемной экономикой выделят по 5 млрд рублей

Правительству поручено составить программы развития субъектов, нуждающихся в помощи
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Михаил МишустинМихаил МишустинФото: REUTERS
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вице-премьерам в кратчайшие сроки представить программы развития регионов с проблемной экономикой. Каждому такому субъекту выделят пять миллиардов рублей. Об этом было сказано в понедельник, 17 февраля, на совещании главы правительства с заместителями.

Председатель кабмина уточнил, что все планы нужно скоординировать с министерством финансов страны, а Минэкономразвития проследит, чтобы они были предельно реалистичными и состояли из конкретных мероприятий. Меры должны отвечать задачам, поставленным перед правительством президентом РФ Владимиром Путиным.

"Чтобы понимать реальную ситуацию на местах, там нужно бывать как можно чаще, поэтому я продолжу поездки по регионам и в ближайшее время проинформирую вас о своем графике", - цитирует ТАСС Мишустина.

По мнению премьера, его заместителям тоже стоит чаще выбираться из столицы и общаться с людьми.

Сайт kp.ru писал, что только с 2020 по 2023 год на воплощение в жизнь тезисов послания президента понадобится 4 трлн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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