"Коронавирусная банда" ограбила коттедж в Подмосковье

17 Февр. 2020 2020-02-17T17:14:31+03:00

Неизвестные в белых костюмах и чёрных масках ворвались в дом в одном из коттеджных посёлков Фото: REUTERS

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Неизвестные в белых костюмах и чёрных масках ворвались в дом в одном из коттеджных посёлков. Вышедшей навстречу хозяйке дома грабители стали угрожать пистолетом, потребовав отдать им все деньги. Женщина достала из тумбочки и отдала грабителям 1 тысячу долларов и 40 тысяч рублей, после чего "коронавирусные бойцы" скрылись. Об этом сообщает источник "Комсомольской правды".

Грабителей ищет полиция, на них завели уголовное дело по статье "Разбой".

Ранее сайт kp.ru писал о "коронавирусном" пранке в московском метро. Тогда четыре человека, изображающие граждан Китая, зашли в поезд на станции "Киевская" и начали чихать и кашлять, а уже на следующей станции их забрали два других участника розыгрыша, одетых в жёлтые костюмы химзащиты.

Сотрудники московского метрополитена заявили в полицию о пранке пассажиров неизвестными, которые изображали заражённых коронавирусом китайцев и сопровождающих их специалистов в костюмах химзащиты, сообщает источник "Комсомольской правды" в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU