2020-02-17T22:20:13+03:00
Общество

Samsung согласен на предустановку российских приложений на свои гаджеты

Южнокорейская компания первой заявил о согласии на предустановку российского софта
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Поправки к закону, требующие предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, не повлияют на планы компании Samsung по продолжению работы в России.

«Мы готовы сотрудничать с локальными и глобальными партнёрами, тем более что опыт такого сотрудничества у нас уже ест», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы российского офиса компании по итогам конференции Samsung CIS Forum 2020.

Южнокорейская корпорация отметила, что уже имеет опыт предустановки наиболее популярных приложений от российских разработчиков, такие как почтовый сервис Mail.ru Group или поисковое приложение «Яндекс» для смартфонов.

Напомним, с 1 июля 2020 года вступает в силу закон в соответствии с которым иностранные производители электроники обязаны устанавливать российское программное обеспечение на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией SMART-TV, продающихся в нашей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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