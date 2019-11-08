2019-11-08T21:02:03+03:00
Умные вещи

В России могут подорожать смартфоны и компьютеры

Госдума намерена запретить продажу гаджетов без отечественных приложений
Ярослав КОРОБАТОВ
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Скептики полагают, что в случае принятия Госдумой нового закона из страны уйдут некоторые производители смартфонов.Скептики полагают, что в случае принятия Госдумой нового закона из страны уйдут некоторые производители смартфонов.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Зарубежные производители электроники обязаны будут устанавливать на свои устройства российское программное обеспечение (ПО). Такой законопроект в первом чтении приняла Государственная Дума. Если закон примут, он вступит в силу с 1 июля 2020 года, под его действие попадут смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией smart-TV. Авторы инициативы уверяют, что законопроект направлен на защиту российских пользователей и отстаивает интересы отечественных IT-компаний. Скептики же полагают, что в случае принятия закона из страны уйдут некоторые производители, в первую очередь Apple. Чего ждать пользователям от инициативы народных избранников? Об этом мы поговорили с Сергеем Половниковым, руководителем аналитического агентства Content Review.

- Сергей, насколько реален исход зарубежных производителей с российского рынка?

- Все зависит от компании. Думаю, Samsung и другие производители устройства на базе Android, для которых российский рынок очень важен, примут новые правила игры достаточно легко. Но стоимость их смартфонов увеличится после принятия закона.

- Почему?

- Во-первых, сама процедура предустановки стоит для производителя денег. Во-вторых, зарубежные производители и раньше в ряде случаев заранее устанавливали российские приложения. Вы могли запустить недорогой смартфон и обнаружить там, например, приложение «Сбербанка». Но дело в том, что «Сбер» платил за это производителю. А теперь не станет платить, если будет включен в список ПО. Так же, как не будут платить и другие разработчики - тот же Яндекс или Mail.ru Group. Естественно, недополученную прибыль производитель заложит в стоимость смартфона. Поэтому за такого рода инициативы платить всегда будет потребитель.

- Появление этого законопроекта связано с идеей «суверенного интернета» или тут замешаны коммерческие интересы наших интернет-компаний?

- Тут, конечно, поработали лоббисты отечественных IT-компаний. Они проигрывают конкуренцию зарубежным корпорациям и решили с помощью протекции государства поправить свои дела. Но есть один маленький нюанс: можно заставить производителя установить приложение, но никто не заставит людей ими пользоваться. Поэтому вряд ли это станет толчком для развития отечественного софта.

- Компания Apple намекала, что в случае принятия законопроекта готова хлопнуть дверью...

- Российский рынок для них не основной и потери не будут заметны на фоне объема их мировых продаж.

- А чего они бояться? Установка российского софта скажется на безопасности или угрожает техническим секретам Apple?

- Тут дело в другом. Они никогда не позволят предустанавливать в своей экосистеме сторонние приложения будь то русские, китайские и прочее. Apple занимается протекционизмом собственной экосистемы: мессенджера, платежной и контентной систем. Что вполне естественно. Они рассуждают примерно так: с какой стати я буду производить устройство, а какая-то компания станет зарабатывать деньги на том, что я создал? Кроме того, здесь вопрос принципиальный, стоит им согласится на требования одной страны, как тут же аналогичные условия выставят и другие. Apple дешевле потерять ничего не значащий для них рынок. В России продается от силы 10-20 миллионов устройств Apple, для такого гиганта это ничто. У нас рынок слишком мал, чтобы что-то диктовать Apple. К Китаю или Индии они еще в той или иной мере могут прислушаться. Например, Дели потребовал, чтобы определенный процент устройств Apple, которые продаются в Индии, производились на территории страны. И Apple построил там фабрику. Но в Индии проживает около 1,4 миллиарда человек, это гигантский рынок, в 10 раз больше нашего.

- Жаль, что мы останемся без «айфонов».

- С чего это вы взяли? Никто без «айфонов» не останется. Они будут продаваться, но неофициально, торговля аппаратами уйдет в серую зону, а государство останется без пошлин и налогов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Роскачество обновило рейтинг лучших смартфонов

Табель о рангах составили с учетом новинок, которые многие компании выпускают осенью. Новым лидером рейтинга стал один из таких новичков - Apple iPhone 11 Pro Max. Всего в рейтинге фигурируют 375 моделей мобильных устройств. Гаджеты сравнивают по целому ряду параметров (качество фото и видео, мощность процессора, ресурс аккумулятора и т.д.) и по сумме показателей вычисляют общую оценку.

Рейтинг лучших смартфонов

Рейтинг лучших смартфонов

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Депутаты одобрили законопроект о предварительной установке российского программного обеспечения на гаджеты перед продажей. Это значит, что технику- смартфоны, компьютеры, планшеты, телевизоры с функцией Smart-TV - будет запрещено продавать без предварительной установки российского ПО. Пока законопроект принят только в первом чтении. Впереди будут еще рассмотрения поправок в закон о «Защите прав потребителей». В случае, если закон одобрят на всех этапах, то изменения вступят в силу уже с 1 июля 2020 года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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