Турецкий политик: Анкара должна признать Крым территорией России

17 Февр. 2020 2020-02-17T23:48:02+03:00

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Комментируя нынешнюю ситуацию в отношениях Анкары и Москвы, лидер турецкой партии «Ватан» Догу Перинчек в беседе с «КП» призвал правительство своей страны признать геополитическую реальность, сложившуюся после 2014 года:

— Остатки «атлантического вектора» в Турции до сих пор сохраняются. Непоследовательная и неправильная политика правительства Партии справедливости и развития [правящая сила в Турции — прим. ред.] по отношению к Крыму более продолжаться не может, — сообщил kp.ru господин Перинчек. — Турция должна признать, что Крым является территорией России.

Полную версию интервью с господином Перинчеком читайте на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU