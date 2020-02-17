Турецкий политик: Возврат к проамериканскому курсу приведёт Турцию к расчленению и краху

В сирийской провинции Идлиб продолжаются столкновения — войска правительства Башара Асада ведут успешное наступление против окопавшихся здесь разномастных вооружённых отрядов. Но в то же время Анкара считает часть этой территории своей «зоной безопасности»; в ходе огневого контакта погибло порядка 15 турецких военнослужащих. Что вызывает у нашего Южного соседа недовольство, в заявлениях президента Реджепа Тейипа Эрдогана слышится всё больше критических ноток в адрес главного союзника Дамаска — Москвы.

Неужели российско-турецкий альянс дал трещину и Анкара вернётся к своему прежнему «приоритетному партнёру» по блоку НАТО — Америке? Об этом в эксклюзивном интервью «КП» рассказал лидер турецкой партии «Ватан» — Догу Перинчек.

«Первым торговым партнёром Турции является Россия»

— Представители Госдепартамента США выразили поддержку Турции по ситуации в Идлибе. Получается, теперь Анкара может выйти из союза с Москвой и вернуться к Вашингтону?

— С 2015 года Турция отделяется от «Атлантического блока» и стремится в «Евразийский блок» (в широком смысле обоих терминов). Отказ от этого процесса невозможен. На данном пути есть взлёты и падения, но обратный переход под влияние США будет означать для Турции расчленение — с точки зрения территориальной целостности, и банкротство — с точки зрения экономики. Сейчас Турция находится на исторической развилке. Новым вектором развития должен стать евразийский. Посмотрите даже цифры статистики. Первым торговым партнёром Турции является Россия, вторым — Китай, третьим — Германия. С другой стороны, энергетическая безопасность Турции зависит от её соседей по континенту. Наша экономика интегрируется с Евразией. Если в этих условиях Россия не совершит какие-либо критические ошибки на «южном фронте» — то Турция не вернётся к США: просто не сможет этого сделать.

«Мы поддерживаем российские меры в Сирии»

— Как нам урегулировать ситуацию в Идлибе?

— Необходимо решительно и терпеливо продолжать Астанинский процесс и Сочинские соглашения [достигнутые в ходе многочасовой встречи Путина и Эрдогана в прошлом октябре в Сочи — ред.]. Вспомним тяжёлые дни 2015-16 годов, когда над Сирией был сбит российский самолёт Су-24, а в Анкаре — убит российский посол. Но провокации, вдохновлённые США, не смогли сбить Турцию с верного курса. Сейчас ключевым является взаимное доверие между Анкарой, Москвой и Тегераном.

dogu.perincek Догу Перинчек дал эксклюзивное интервью КП

— Какие шаги навстречу Турции, по вашему мнению, два других участника этой «тройки» могли бы предпринять?

— России и Ирану следует очень хорошо понимать решительность Турции в ликвидации сепаратизма РПК и помогать ей в этом вопросе [речь о курдских военизированных отрядах в Северной Сирии, которых одни считают «борцами за свободу», а другие, как Анкара, — террористами — прим. ред.]. Замечу также, что наша партия «Ватан» — единственная в Турции, которая поддерживает аналогичные российские меры по очистке Сирии от террористов.

«Турция должна признать Крым территорией России»

— Вы — в числе немногих турецких политиков, призывающих Анкару признать присоединение Крыма Россией.

— Остатки «атлантического вектора» в Турции до сих пор сохраняются. Непоследовательная и неправильная политика правительства Партии справедливости и развития [правящая сила в Турции — прим. ред.] по отношению к Крыму более продолжаться не может.

В то же время следует понимать, что сейчас существует только один фронт, простирающийся от Чёрного до Аравийского моря. И Крым нужно рассматривать не как отдельный вопрос, а как часть того фронта, о котором я говорю.

— Что вы имеете в виду?

— Во-первых, Турция и Турецкая Республика Северного Кипра должны признать Республику Абхазия. А Россия и Абхазия — признать Турецкую Республику Северного Кипра. Во-вторых, Турция должна признать, что Крым является территорией России. Россия, в свою очередь, в вопросе урегулирования проблемы Нагорного Карабаха могла бы сдвинуться ближе к позиции Азербайджана и Турции — этот проблемный район находится в непосредственной близости от северо-восточных границ моей страны. И в-третьих, мы должны выработать общие способы противодействия санкциям и другим мерам экономического давления, которые США вводят против евразийских стран — Турции, России, Ирана и даже Китая и Германии.