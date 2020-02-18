«Какие удивительные люди оказываются судьями» КС: Соловьев высмеял призыв не считать Россию преемницей СССР

18 Февр. 2020 2020-02-18T07:04:44+03:00

Телеведущий отметил, что в таком случае надо отказаться от места в ООН и Совбезе, всех международных договоров и «признать границы России на 1913 год»

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Журналист и популярный российский телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал нашумевшее заявление судьи Конституционного суда (КС) Константина Арановского, который назвал Советский Союз «незаконно созданным государством» и призвал не считать Россию правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» советской власти.

«А кто тогда победил в Великой Отечественной войне? Тогда надо отказаться от места в ООН, Совете Безопасности? От всех международных договоров и признать границы России на 1913 год?» - написал Соловьёв в одной из соцсетей.

«Какие удивительные люди оказываются судьями Конституционного суда», - насмешливо добавил телеведущий.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, мнения по поводу заявления Арановского о том, что современная Российская Федерация не должна считаться преемницей СССР, разделились на противоположные, но все же большинство экспертов считают, что судья КС неправ.

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ИСТОЧНИК KP.RU