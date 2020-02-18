Сало-шпик и варенники: Замминистра обороны рассказал о питании военнослужащих
Вопрос питания в армии на особом контроле. В основном кормят солдат наемные повара-профессионалы, но там, где привлечь таких сторонних сотрудников не удается, например на подводных лодках, обучают призывников.
Что касается сухпайков, то к их формированию тоже стали подходить индивидуально.
- Сухпайки формируются в зависимости от времени года. Сейчас в ассортименте можно увидеть сало-шпик, булочки (кексы, пряники), овощные и бобовые консервы, вареники, фасоль и макароны. Чаще стали использовать различные виды мясопродуктов (сосиски, сардельки, печень, сердце, пельмени). Стали давать соки, молоко и кисломолочные продукты, сливочное масло, плавленый сыр, - рассказывает “Известиям” заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.
Сухпайки отличаются не только в зависимости от времени года, но и с учетом климатических условий, где несут службу солдаты, особенностей выполнения боевых задач.
- Например в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях предусмотрена выдача дополнительных продуктов для восполнения энергозатрат, - отмечает генерал.
Кстати, совсем скоро появится спецпаек для летного состава авиации. Его разрабатывали департамент ресурсного обеспечения Минобороны РФ совместно с Главным военно-медицинским управлением Минобороны и командованием воздушно-космических сил.
Ранее в военном ведомстве рассказали о переменах в военном обмундировании.
ИСТОЧНИК KP.RU