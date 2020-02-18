Сало-шпик и варенники: Замминистра обороны рассказал о питании военнослужащих

18 Февр. 2020 2020-02-18T09:28:26+03:00

В Минобороны рассказали, чем сегодня кормят военнослужащих Фото: "КП" Архив

Генерал Дмитрий Булгаков отметил, что сухпайки давно перестали быть одинаковыми для всех

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Вопрос питания в армии на особом контроле. В основном кормят солдат наемные повара-профессионалы, но там, где привлечь таких сторонних сотрудников не удается, например на подводных лодках, обучают призывников.

Что касается сухпайков, то к их формированию тоже стали подходить индивидуально.

- Сухпайки формируются в зависимости от времени года. Сейчас в ассортименте можно увидеть сало-шпик, булочки (кексы, пряники), овощные и бобовые консервы, вареники, фасоль и макароны. Чаще стали использовать различные виды мясопродуктов (сосиски, сардельки, печень, сердце, пельмени). Стали давать соки, молоко и кисломолочные продукты, сливочное масло, плавленый сыр, - рассказывает “Известиям” заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

Сухпайки отличаются не только в зависимости от времени года, но и с учетом климатических условий, где несут службу солдаты, особенностей выполнения боевых задач.

- Например в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях предусмотрена выдача дополнительных продуктов для восполнения энергозатрат, - отмечает генерал.

Кстати, совсем скоро появится спецпаек для летного состава авиации. Его разрабатывали департамент ресурсного обеспечения Минобороны РФ совместно с Главным военно-медицинским управлением Минобороны и командованием воздушно-космических сил.

Ранее в военном ведомстве рассказали о переменах в военном обмундировании.

ИСТОЧНИК KP.RU