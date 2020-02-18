В Минобороны рассказали о переменах в форме для военнослужащих

18 Февр. 2020 2020-02-18T09:08:04+03:00

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Заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков рассказал о переменах во внешнем виде солдат. Всесезонный комплект полевого обмундирования военнослужащие носят с 2013 года.

За семь лет обмундирование зарекомендовало себя с положительной стороны, отмечают в военном ведомстве и пока менять его не планируют. Но признаются, что следят за новыми технологиями и если появляются современные материалы, которые отвечают армейским требованиям, то рассматривают возможность улучшения существующей формы.

— В этом году ожидаются новинки, на снабжение поступят усовершенствованные спортивный костюм (куртка и брюки), спортивная шапочка и спортивные туфли для курсантов и призывников, - рассказал “Известиям” Дмитрий Булгаков.

Костюмы будут изготавливаться из трикотажного облегченного полотна камуфлированной расцветки. У одежды повышенная воздухопроницаемость и хорошая способность поддерживать тепловой баланс тела.

Помимо этого, для удобства военнослужащих будут разработаны сумки для переноски личных вещей. Они имеются и сейчас, но существующий размер не является удобным. У новинки объем будет увеличен на 30 процентов.

Ранее корреспонденты «КП» испытали новую армейскую форму, в которой замерзают призывники. «Комсомолка» провела эксперимент с новым обмундированием для военнослужащих.

ИСТОЧНИК KP.RU