2020-02-18T09:30:59+03:00
Умные вещи

Яндекс.Станцию с Алисой стали выдавать на тест-драйв бесплатно

Заберите умную колонку на две недели к себе домой, что-то не устроит - вернете обратно
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Забрать колонки можно на стендах Яндекса в торговых центрах нескольких городов РоссииЗабрать колонки можно на стендах Яндекса в торговых центрах нескольких городов РоссииФото: Иван МАКЕЕВ
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Яндекс.Станцию с голосовым помощником Алисой теперь можно взять домой, чтобы протестировать, и это совсем бесплатно. На то, чтобы насладиться умными колонками с искусственным интеллектом дается две недели.

Если гаджет придется вам по душе, то его можно сразу выкупить, что-то не устроило - вернете обратно. Оставлять залог и платить за тест-драйв не надо. Достаточно оформить покупку с оплатой по частям через Яндекс.Кассу по данным паспорта. Заказ отменят, если в течение двух недель владелец Станции захочет ее вернуть.

"Прежде чем купить какую-то новинку, хочется убедиться, что она того стоит. Теперь любой может испытать Станцию у себя дома, а не на стенде, и оценить все плюсы голосового управления. Думаю, многие потом просто не захотят с ней расстаться. Мы видим, что те, кто уже приобрел колонки с Алисой, регулярно пользуются ими спустя многие месяцы", - прокомментировал нововведение директор по продажам умных устройств Яндекса Роман Карлаш.

Те, кто решит оставить колонку себе после тест-драйва, смогут оплатить ее на сайте или в приложении Яндекс.Деньги. Станция обойдется всего в 10 990 рублей при условии отчисления всей суммы в первые 30 дней. Также можно платить частями, внося по 2260 рублей в месяц в течение полугода или по 1344 рублей на протяжении 12 месяцев.

Забрать колонки на тест-драйв можно со стендов Яндекса в торговых центрах "Океания" и "Тройка" в Москве, в "Охта Молл" и "Жемчужная Плаза" в Санкт-Петербурге, а также в екатеринбургских ТЦ "Радуга парк" и "Алатырь". В скором времени такая услуга появится и в торговых центрах "Мега".

Сайт kp.ru писал, что в конце прошлого года Яндекс представил миру мини-версию Яндекс.Станции. Устройством можно управлять с помощью жестов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Яндекс.Станцию с Алисой стали выдавать на тест-драйв бесплатно
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