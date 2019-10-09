2019-10-09T16:22:28+03:00
Общество

«Яндекс» представил мини-версию «Яндекс.Станции»

Новое устройство управляется при помощи жестов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Компания Яндекс представила «Яндекс.Станцию.Мини».Компания Яндекс представила «Яндекс.Станцию.Мини».Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Компания «Яндекс» представила новую умную колонку с голосовым помощником Алисой «Яндекс.Станцию.Мини». Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель направления машинного интеллекта «Яндекса» Михаил Биленко.

Напомним, умная колонка рекомендует и включает музыку, подключается к телевизору и показывает кино, отвечает на вопросы, играет в игры и рассказывает сказки. При этом, голосовой помощник Алиса управляет умным домом.

Новая версия колонки получила все возможности Алисы и даже приобрела несколько новых, среди них - управление жестами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новая версия колонки получила все возможности Алисы и даже приобрела несколько новых, среди них - управление жестами.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Биленко сообщил, что новая версия колонки получила «все возможности» Алисы, но есть и отличительные особенности. Так, «Яндекс.Станцией.Мини» можно управлять при помощи жестов: для регулировки звука нужно поднять руку вверх (громче) или опустить вниз (тише). Для полного выключения звука надо накрыть колонку рукой. Возможность музицировать позволяет при помощи жестов играть на колонке как на синтезаторе разными звуками: от оркестра до кастрюль.

Как сообщил Беленко, новая станция будет продаваться в «Связном» и «Беру» с 31 октября. Ее стоимость составит 3990 рублей.

Новинка поступит в продажу с 31 октября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новинка поступит в продажу с 31 октября.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Компания также запустила акцию: 30 октября в фирменном магазине «Яндекс» в Москве можно будет поменять любую колонку на новую «Яндекс.Станцию.Мини». Ранее сайт kp.ru подробно рассказывал о «Яндекс.Станции».

ИСТОЧНИК KP.RU

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