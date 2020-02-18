Посол России объяснил, почему Польша "рисует" нашу страну в негативном виде

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:02:48+03:00

Отношения Варшавы и Москвы сейчас самые плохие с момента окончания Великой Отечественной войны

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На настоящий момент отношения Польши и России являются самыми плохими с момента окончания Великой Отечественной войны. Такую позицию высказал посол РФ в республике Сергей Андреев.

По его мнению, в Варшаве считают, что раз взаимодействие с Москвой находится на низком уровне, то и "рисовать" роль России в истории нужно исключительно в негативном ключе. Это делается с целью ослабить международные позиции государства, считает дипломат.

"До 2014 года у нас были более-менее приличные отношения, и мы честно старались искать компромиссы по историческим сюжетам с нашими польскими тогда еще партнерами... Однако после 2014 года, когда отношения резко испортились, ... в России в конце концов решили, что пора называть вещи своими именами", - цитирует Андреева РБК.

Сайт kp.ru писал, что свое мнение по этой теме высказал политолог Павел Данилин. Он заявил, что сейчас многие недобросовестные историки пытаются спекулировать на теме освобождения Варшавы советскими войсками и принижают подвиги Красной армии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751481" frameborder="0"></iframe> Путин - об ответственности СССР за начало Второй Мировой войны.

ИСТОЧНИК KP.RU