Умерла 15-летняя актриса фильмов Disney

18 Февр. 2020 2020-02-18T12:27:29+03:00

Актриса из Уганды Никита Валигва скончалась на 16-м году жизни Фото: кадр из фильма

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Актриса из Уганды Никита Валигва скончалась на 16-м году жизни, сообщает ABC News.

В 2016 году у Никиты Валигвы специалисты диагностировали рак мозга, но спустя год лечения у актрисы наступила ремиссия. Через какое-то время врачи нашли ещё одну опухоль. Она и стала причиной смерти 15-летней Никиты.

- Ты была любима многими, и опухоль мозга унесла твою жизнь в столь раннем возрасте. Спи спокойно, дорогая, - сказано в Twitter школы Гаяза.

Актриса стала известной после выхода картины "Королева из Катве" студии Disney. В ней рассказана история Фионы Мутези, знаменитой шахматистки из Уганды.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на 83-м году жизни скончался советский и грузинский режиссёр Георгий Шенгелая, первый муж Софико Чиаурели.

ИСТОЧНИК KP.RU