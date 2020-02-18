Умерла 15-летняя актриса фильмов Disney
Актриса из Уганды Никита Валигва скончалась на 16-м году жизни, сообщает ABC News.
В 2016 году у Никиты Валигвы специалисты диагностировали рак мозга, но спустя год лечения у актрисы наступила ремиссия. Через какое-то время врачи нашли ещё одну опухоль. Она и стала причиной смерти 15-летней Никиты.
- Ты была любима многими, и опухоль мозга унесла твою жизнь в столь раннем возрасте. Спи спокойно, дорогая, - сказано в Twitter школы Гаяза.
Актриса стала известной после выхода картины "Королева из Катве" студии Disney. В ней рассказана история Фионы Мутези, знаменитой шахматистки из Уганды.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что на 83-м году жизни скончался советский и грузинский режиссёр Георгий Шенгелая, первый муж Софико Чиаурели.
ИСТОЧНИК KP.RU