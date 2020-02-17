Умер режиссёр Георгий Шенгелая, первый муж Софико Чиаурели
Грузинский и советский режиссёр Георгий Шенгелая умер на 83-м году жизни. Об этом сообщил телеканал "Рустави". Причина его смерти не уточняется.
Георгий Шенгелая родился 11 мая 1937 года в семье режиссёра Николая Шенгелая и актрисы Нато Вачнадзе. Он окончил режиссёрский факультет ВГИКа в 1961 году. Получил звание народного артиста Грузинской ССР в 1985 году и стал лауреатом Берлинского кинофестиваля в 1986 году.
Шенгелая стал автором таких картин, как "Пиросмани", "Алавердоба", "Мелодии Верийского квартала", "Смерть Орфея" и "Путешествие молодого композитора".
С 2001 года он возглавлял созданную им же политическую организацию «Грузинская партия лозы. Вместе с Россией».
Ранее сайт kp.ru сообщал о смерти режиссёра и художественного руководителя театра Ленком Марка Захарова. Он скончался утром 28 сентября в одной из московских больниц на 86-м году жизни. В последнее время народный артист сильно болел.
ИСТОЧНИК KP.RU