2020-02-18T13:41:06+03:00
Политика

В Кремле отреагировали на боестолкновения в Донбассе

Москва надеется, что прояснить детали вскоре удастся
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Кремле надеются, что прояснить детали боестолкновения в Донбассе удастся в ближайшее время, а сделать выводы можно будет сразу после этогоВ Кремле надеются, что прояснить детали боестолкновения в Донбассе удастся в ближайшее время, а сделать выводы можно будет сразу после этогоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кремле надеются, что прояснить детали боестолкновения в Донбассе удастся в ближайшее время, а сделать выводы можно будет сразу после этого, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

- Надеемся, что в ближайшее время удастся прояснить детали произошедшего, перед тем, как делать какие-либо выводы, - сообщил Песков.

Напомним, что ранее Народная милиция Луганской народной республики заявила о попытке дестабилизации обстановки на линии соприкосновения со стороны Вооружённых сил Украины.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что один украинский военнослужащий погиб и четверо получили лёгкие ранения в результате боевого столкновения на линии соприкосновения в Донбассе. Бои прошли около населённых пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный. Штаб в своем аккаунте в Facebook уверяет, что ВСУ полностью контролируют ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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