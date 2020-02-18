В Кремле отреагировали на боестолкновения в Донбассе

18 Февр. 2020 2020-02-18T13:41:06+03:00

В Кремле надеются, что прояснить детали боестолкновения в Донбассе удастся в ближайшее время, а сделать выводы можно будет сразу после этого Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Кремле надеются, что прояснить детали боестолкновения в Донбассе удастся в ближайшее время, а сделать выводы можно будет сразу после этого, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

- Надеемся, что в ближайшее время удастся прояснить детали произошедшего, перед тем, как делать какие-либо выводы, - сообщил Песков.

Напомним, что ранее Народная милиция Луганской народной республики заявила о попытке дестабилизации обстановки на линии соприкосновения со стороны Вооружённых сил Украины.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что один украинский военнослужащий погиб и четверо получили лёгкие ранения в результате боевого столкновения на линии соприкосновения в Донбассе. Бои прошли около населённых пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный. Штаб в своем аккаунте в Facebook уверяет, что ВСУ полностью контролируют ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU