2020-02-18T14:25:58+03:00
Политика

Зеленский созвал заседание СНБО из-за обстрелов в Донбассе

Президент Украины назвал боестолкновения "циничной провокацией"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украинский лидер Владимир ЗеленскийУкраинский лидер Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны после обострения ситуации на линии разграничения в Донбассе.

Сайт kp.ru писал, что утром во вторник, 18 февраля, бои велись близ населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный. К настоящему моменту обстрелы прекратились. Зеленский подтвердил, что украинская сторона понесла потери.

По данным ВСУ, погиб один военный, четверо пострадали. В Луганской народной республики считает, что жертв было больше. Обе стороны обвиняют друг друга в применении запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения.

"В пятую годовщину Дебальцевской трагедии боевики и оккупанты устроили циничную провокацию", — написал украинский президент у себя в Facebook.

По его мнению, атака стала попыткой сорвать мирный процесс в Донбассе, который якобы стал продвигаться. На заседании СНБО будут приниматься решения о дальнейших шагах, в том числе ответе на "агрессивные действия" ополченцев.

Обстрел Бахмутки.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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