Зеленский созвал заседание СНБО из-за обстрелов в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны после обострения ситуации на линии разграничения в Донбассе.
Сайт kp.ru писал, что утром во вторник, 18 февраля, бои велись близ населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный. К настоящему моменту обстрелы прекратились. Зеленский подтвердил, что украинская сторона понесла потери.
По данным ВСУ, погиб один военный, четверо пострадали. В Луганской народной республики считает, что жертв было больше. Обе стороны обвиняют друг друга в применении запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения.
"В пятую годовщину Дебальцевской трагедии боевики и оккупанты устроили циничную провокацию", — написал украинский президент у себя в Facebook.
По его мнению, атака стала попыткой сорвать мирный процесс в Донбассе, который якобы стал продвигаться. На заседании СНБО будут приниматься решения о дальнейших шагах, в том числе ответе на "агрессивные действия" ополченцев.
Обстрел Бахмутки.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU
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