Два человека ранены, один убит в результате взрыва в Дамаске

18 Февр. 2020 2020-02-18T15:51:16+03:00

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В Дамаске вновь прогремел взрыв. На этот раз, взрывное устройство было спрятано в одном из предметов в центральном районе. По данным агенства Sana, несколько человек получили ранения.

Среди пострадавших гражданское лицо и военный. Еще один человек убит. Устройство было спрятано в припаркованной машине в районе Баб-Мусала. В полицейском командовании Дамаска выясняют обстоятельства происшествия. Раненые направлены в больницу, об их состоянии пока ничего не известно.

Ранее, 14 февраля сирийская столица подверглась ракетному удару. Отразить атаку удалось благодаря системе противовоздушной обороны (ПВО). Это была вторая атака на Дамаск только за февраль. В начале месяца ракеты по столице Сирии были запущены со стороны Израиля. В тот раз угрозу с воздуха удалось предотвратить благодаря военной установке.

ИСТОЧНИК KP.RU