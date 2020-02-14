2020-02-14T01:25:10+03:00
В мире

Дамаск подвергся ракетному удару: атаку отражает ПВО Сирии

Кто совершил атаку по Дамаску, пока не известно
Юлия САЛЬНИКОВА
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Кто стоит за нападением 14 февраля, пока не ясноКто стоит за нападением 14 февраля, пока не ясноФото: REUTERS
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Несколько ракет запущены по Дамаску ночью 14 февраля. Как сообщает телеканал Ikhbariya, атаку отражают сирийские ПВО (средства противовоздушной обороны). Несколько ракет сбиты. О разрушениях, жертвах пока не известно, также пока не понятно, кто стоит за нападением.

Это уже вторая атака на Дамаск за февраль 2020 года - 6 февраля ракеты были запущены по столице Сирии со стороны Израиля. Тогда средствами ПВО удалось нейтрализовать большую часть пущенных по городу снарядов. Как заявляли ранее в Израиле, их целью являются иранские подразделения "Аль-Кудс" и шиитские отряды.

При этом, такие атаки создают угрозу гражданским объектам, а также пассажирским самолетам. Известно о двух случаях, когда спасти экипаж и пассажиров удалось только благодаря бдительности пилотов - во время посадки в Беруте и Дамаске они перенаправили самолеты в другие аэропорты, чтобы лайнеры не попали под ракетный удар Израиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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