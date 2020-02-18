Экс-полковник Захарченко хотел стать в колонии поваром, но не разрешили - может растолстеть

18 Февр. 2020 2020-02-18T16:43:14+03:00

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Бывший борец с коррупцией, отбывающий наказание в мордовской колонии № 5, экс-полковник Захарченко, рассказал в суде, чем планировал заниматься в месте лишения свободы. В колонии Дмитрий Захарченко осваивает сразу несколько профессий. Например, ходил на курсы шиться.

- Я был в ШИЗО и пропустил экзамен на швея. Профессия такая - швей. Есть швея, а есть швей... Но я ходил [на учебу], несколько тетрадей исписал, пошил, только шить там не могу - аллергия жуткая, даже в медкнижке есть,- рассказал он адвокатам в перерыве заседания, слова Захарченко приводят РИА Новости.

Дмитрий Захарченко обучается на электрика, хотел бы стать кочегаром, но набор уже закрыт.

- Я просил повара-кондитера, но они не разрешают, боятся, что растолстею, - сказал Захарченко.

В июне 2019 года экс-полковника приговорили к 13 годам лишения свободы за получение взятки и воспрепятствование правосудию. Его обвинили в получении взятки на сумму 33 миллиона рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/714058" frameborder="0"></iframe> Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии строго режима.Полковника Захарченко приговорили к 13 годам строгого режима. Это тот самый экс-борец с коррупцией, который хранил дома 9 млрд рублей в мешках

ИСТОЧНИК KP.RU